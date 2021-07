Mädchen stirbt nach Spielplatzunglück – Weitere Informationen

Am 10.07.2021 gegen 10:40 Uhr kam es auf dem Spielplatz in der Parkanlage der LVA Augsburg (Dieselstraße) zu einem tragischen Unglücksfall.

Eine 28-jährige Mutter war dort mit ihren beiden Mädchen (5 Jahre und 22 Monate) auf dem Spielplatz, als plötzlich ein Ahornbaum umfiel. Der Baum klemmte die Mutter und das 22-montige Mädchen unter sich ein. Das 5-jährige Mädchen spielte einige Meter entfernt und wurde von dem Baum nicht erwischt. Zeugen die das Unglück beobachtet hatten eilten sofort zur Hilfe. Mittels einer Baumaschine der nahegelegenen Baustelle konnte die Mutter und das Kleinkind noch vor Eintreffen der Rettungskräfte befreit werden. Die Mutter wurde mittelschwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Uniklinikum verbracht. Das kleine Mädchen musste unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in die Uniklinik Augsburg verbracht werden. Trotz der sehr schnell eingeleiteten Rettungsmaßnahmen konnte das Leben des Mädchens nicht gerettet werden. Es verstarb in den Abendstunden im Uniklinikum.

Die 5-Jährige wurde bis zur Übergabe an den Vater von den Rettungskräften betreut. Beide wurden anschließend von einem Kriseninterventionsteam weiterbetreut.

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zum Hergang des Unglücksfalls übernommen und auch Baumgutachter beauftragt. Bisher ist bekannt, dass der Baum einen Durchmesser von etwa 60 bis 80 cm hatte, knapp über dem Boden abbrach und umkippte. Die Wurzeln des Baumes steckten größtenteils noch im Boden. Der Bereich um den Spielplatz wurde von der Polizei abgesperrt. Weiteren Aufschluss sollen die Ermittlungen der Kripo in den nächsten Tagen bringen.

