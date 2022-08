Am Montagvormittag (15. August) hat ein Mann im Zug von Burgau nach Neu-Ulm ein 13-jähriges Mädchen sexuell belästigt. Das Bundespolizeirevier Augsburg bittet um Zeugenhinweise.

Die 13-Jährige fuhr am Montag, 15. August 2022, mit dem RE 57022 von Augsburg nach Ulm, als gegen 11:04 Uhr ein ca. 50-jähriger Mann am Bahnhof Burgau den Zug betrat und sich zu dem im ersten Wagen stehenden Mädchen stellte. Kurz darauf begann der Unbekannte, das Mädchen sexuell zu belästigen. Eine Reisende wurde darauf aufmerksam und forderte den Mann auf, dies zu unterlassen. Die Frau nahm anschließend das Kind zu sich und kümmerte sich um es. Der Mann verließ um 11:30 Uhrden Zug im Bahnhof Neu-Ulm. Die hilfsbereite Reisende und das Mädchen stiegen anschließend in Ulm aus.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Unbekannten und bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die Reisende, welche sich um das Mädchen kümmerte, sich mit dem Bundespolizeirevier Augsburg (0821 34356-0) in Verbindung zu setzten.

Weiterhin bitten die Ermittler um Hinweise zu dem Täter. Beschreibung des Mannes: ca. 50 Jahre alt, schlank, grau-braune Haare, bekleidet mit einem weißen Hemd mit grünen Punkten und einer anthrazitfarbenen Jeans.

