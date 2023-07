Mähdrescher setzt Feld bei Siegertshofen in Brand

Am Dienstag (11.07.2023) kam es gegen 18:10 Uhr zum Brand eines Feldes in der

Nähe von Siegertshofen.

Ein Mähdrescher, welcher Wintergerste erntete setzte vermutlich aufgrund eines technischen Defekts das Feld in Brand. Dank dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren von Siegertshofen, Willmatshofen, Fischach und Tronteshofen, sowie dem Katastrophenschutz, konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Mit Güllefass und einem Pflug konnte der Brand eingedämmt werden, so dass lediglich eine geringe landwirtschaftliche Fläche und der Mähdrescher etwas in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca.1300,- € geschätzt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.