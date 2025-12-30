Newsletter
Samstag, Januar 3, 2026
3.1 C
London
type here...
Subscribe
Männer rauben Frau in Uffenheim Bargeld, Kripo bittet um Hinweise
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Männer rauben Frau in Uffenheim Bargeld, Kripo bittet um Hinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, dem 25. Dezember 2025, ereignete sich in Uffenheim ein Raubüberfall, bei dem vermutlich zwei Männer das Bargeld einer 21-jährigen Frau entwendeten. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zu dem Vorfall.

Überfall in Uffenheim: Zwei Männer als Tatverdächtige

Der Vorfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr, als die 21-Jährige den Amtsgartenweg entlangging. Zwei Männer näherten sich der Frau und sollen sie zu Boden gerissen haben, um Bargeld aus ihrem Geldbeutel zu rauben. Die Tatverdächtigen, zwei 23-jährige Deutsche, waren der Geschädigten namentlich bekannt und bedrohten sie während des Überfalls. Nach der Tat flohen die beiden Männer.

Ermittlungen wegen Raubverdachts

Durch den Angriff wurde die Frau leicht verletzt und setzte daraufhin einen Notruf ab. Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizei Ansbach leitet die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes. Zur Klärung der genauen Umstände der Tat sucht die Polizei nach Zeugen.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet Zeugen, die Informationen zu dem Überfall oder den flüchtigen Tatverdächtigen haben, sich zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 an die Kriminalpolizei übermittelt werden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Augsburg Stadt

Stolpersteine jüdischer Shoah-Opfer in Augsburg geschändet

0
Augsburg – Über die Weihnachtsfeiertage 2025 sind in der...
Augsburg Stadt

Dreizehn Tore! Augsburger Panther gewinnen verrücktes Spiel gegen Schwenningen

0
In einem verrückten ersten Spiel des Jahres 2026 setzten sich die Augsburger Panther mit 7:6 gegen die Schwenninger Wild Wings durch. Es war der erste Sieg mit den vollen drei Punkten seit Ende November für den AEV.
Augsburg Stadt

“Verstöße gegen grundlegende Verhaltensregeln” – Augsburger Panther trennen sich von Florian Elias

0
Florian Elias wird nicht mehr für die Augsburger Panther...
Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...

Neueste Artikel