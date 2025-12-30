Männer rauben Frau in Uffenheim Bargeld, Kripo bittet um Hinweise

Am Donnerstag, dem 25. Dezember 2025, ereignete sich in Uffenheim ein Raubüberfall, bei dem vermutlich zwei Männer das Bargeld einer 21-jährigen Frau entwendeten. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zu dem Vorfall.

Überfall in Uffenheim: Zwei Männer als Tatverdächtige

Der Vorfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr, als die 21-Jährige den Amtsgartenweg entlangging. Zwei Männer näherten sich der Frau und sollen sie zu Boden gerissen haben, um Bargeld aus ihrem Geldbeutel zu rauben. Die Tatverdächtigen, zwei 23-jährige Deutsche, waren der Geschädigten namentlich bekannt und bedrohten sie während des Überfalls. Nach der Tat flohen die beiden Männer.

Ermittlungen wegen Raubverdachts

Durch den Angriff wurde die Frau leicht verletzt und setzte daraufhin einen Notruf ab. Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizei Ansbach leitet die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes. Zur Klärung der genauen Umstände der Tat sucht die Polizei nach Zeugen.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet Zeugen, die Informationen zu dem Überfall oder den flüchtigen Tatverdächtigen haben, sich zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 an die Kriminalpolizei übermittelt werden.

Erstellt durch: Kai Schmidt