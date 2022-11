Erweitertes Gelände, neue märchenhafte Kunstinstallationen und viele Attraktionen für Groß und Klein: Der märchenhafte Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg ist wieder zurück! Er entführt Kinder in zauberhafte Fantasiewelten der Gebrüder Grimm, lädt ein, um an den hübsch geschmückten Marktständen Geschenke zu stöbern und unterhält auf den verschiedenen Bühnen mit abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm. So einen märchenhaften Weihnachtsmarkt gibt es nur auf Schloss Kaltenberg.

Zu keinem Zeitpunkt des Jahres ist Schloss Kaltenberg schöner als in der Weihnachtszeit. Tausende Lichter setzen die vielen Marktstände, die Bühnen sowie Arena und Schloss spektakulär in Szene. Durch das funkelnde Lichtermeer spazieren zauberhafte Märchenwesen. Frau Holle lässt dicke weiße Flocken vom Himmel schneien. Eine Bohnenranke streckt sich gen Himmel und verliert sich in der Dunkelheit. Ob an ihrem Ende wirklich das Reich der Riesen liegt? Die Luft ist erfüllt von 1001 Wohlgerüchen, die von den zahlreichen Markt- und Essenständen stammen. Von den Live-Bühnen weht das Lachen der Zuschauer herüber. Und manchmal glaubt man, sogar das Staunen des Publikums ob der fantastischen Darbietungen hören zu können. Kenner sind sich einig: Bayerns märchenhaft schönster Weihnachtsmarkt befindet sich auf Schloss Kaltenberg!

Der von den Märchen der Gebrüder Grimm inspirierte Weihnachtsmarkt ist seit Jahren DIE Anlaufstelle für Familien und Weihnachtsenthusiasten in der Adventszeit. Vor allem für Kinder ist auf dem weitläufigen Gelände dank Märchenstationen, mystischen Walk Acts und Bühnenprogramm jede Menge Unterhaltung geboten. „Es ist schön, dass wir uns in diesem Jahr in der einzigartigen Atmosphäre auf Schloss Kaltenberg gemeinsam mit unseren Besuchern wieder auf das Weihnachtsfest einstimmen können“, zeigt sich Markus Wiegand, Sprecher des Geländes, erleichtert. Nach der pandemiebedingten Pause kommt der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg in diesem Jahr größer und schöner als zuvor zurück.

Erstmals wird das gesamte Schlossgelände geschmückt und den Besuchern zugänglich gemacht. Durch die Erweiterung gibt es auf dem Weihnachtsmarkt nicht nur mehr zu entdecken, sondern auch ein erweitertes Platzangebot. Schließlich sollen sich die Menschen zu jeder Zeit sicher und wohlfühlen. Um Warteschlangen an der Kasse zu vermeiden, gibt es nun die Möglichkeit, auf der Webseite www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de Online-Tickets zu erwerben.

Zusätzlich zu den Wochenendtagen Samstag und Sonntag wird der Weihnachtsmarkt 2022 zudem auch erstmals freitags von 16 bis 22 Uhr geöffnet sein, mit günstigeren Eintrittspreisen. Kinder ab 12 Jahren zahlen dann 4 statt 5 Euro, Erwachsene nur 7,50 statt 10 Euro. Für Kinder bis 12 ist der Eintritt kostenlos. Sie benötigen jedoch ein eigenes Ticket, das an der Tageskasse oder online für 0 Euro einfach zu den anderen Tickets dazu gebucht werden kann. „Wir freuen uns auf märchenhafte und besinnliche Tage auf Schloss Kaltenberg. Und darauf endlich wieder gemeinsam mit unseren Besuchern die Weihnachtszeit in einer einzigartigen Atmosphäre feiern zu können“, so Wiegand.

Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg Fakten:

Neu: Programm auf dem gesamten Schlossgelände sowie auf 4 Bühnen

Neu: Auch an Freitagen ab 16:00 Uhr

Neu: Online-Ticketverkauf uns www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de

Aufwändige Dekoration und Inszenierung des Schlossgeländes mit märchenhaften Kunstinstallationen, Lichtermeeren und Fackeln

Über 80 Markt- und Essenstände

Märchenstationen für Kinder und Walk Acts auf dem Gelände

Weihnachtliche Künstler und Musiker live on stage