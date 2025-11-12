Newsletter
Mittwoch, November 12, 2025
Magdeburger Weihnachtsmarkt soll doch am 20. November öffnen

DTS Nachrichtenagentur
Der Magdeburger Weihnachtsmarkt 2025 soll nun doch wie geplant am 20. November öffnen. Das kündigte Oberbürgermeisterin Simone Borris am Mittwoch an.

Vorausgegangen waren demnach rund dreistündige Gespräche zwischen der Oberbürgermeisterin sowie Vertretern des Landesverwaltungsamtes und der Polizei. Alle Beteiligten hätten sich darauf geeinigt, dass die Sicherheitsmaßnahmen nochmals verstärkt werden.

“Unser Ziel ist es, das Risiko so gering wie möglich und die Sicherheit so hoch wie möglich zu halten”, sagte Borris. “Dafür werden wir Nachtschichten einlegen müssen. Im Anschluss wird es am 17. November eine Begehung auf dem Markt geben. In Umsetzung der zusätzlichen Maßnahmen könnte dann die Marktfestsetzung erteilt werden.”

Erst am Montag hatte die Stadt mitgeteilt, dass der Markt nicht wie geplant geöffnet werden kann. Hintergrund war eine Weisung des Landesverwaltungsamtes, die das vorgelegte Sicherheitskonzept der Weihnachtsmarktgesellschaft bemängelte. Im vergangenen Jahr waren bei einem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sechs Personen getötet und Hunderte weitere Menschen verletzt worden.

