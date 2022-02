„Magic Rococo“, die neueste Ausstellung im Schaezlerpalais Augsburg widmet sich den Neo-Pop-Künsters Mauro Bergonzoli. Auch die starke Verbindung des Italieners nach Augsburg wird dabei immer wieder sichtbar. Die Ausstellung ist vom 11. Februar bis 24. April zu sehen.

Mauro Bergonzoli (*1965 in Mailand) ist ein Maler des Neo-Pop, ein Virtuose der präzisen Linie und des strahlenden Kolorits. In letzter Zeit setzte er sich mit dem Augsburger Schaezlerpalais,dessen Gemälden und Räumen, aber auch mit der Zeit des Rokoko im Allgemeinen auseinander. In seinen neuen Werken, die in der Ausstellung „Magic Rococo“ im 2. Stock des Schaezlerpalais zu sehen sind, erscheint das 18. Jahrhundert in all seinem Pomp, seiner Buntheit und Vielgestalt im Stil des NeoPop.

Mauro Bergonzoli präsentierte nun in Begleitung seiner „Muse“, so bezeichnet er seine Lebenspartnerin Franziska Gräfin Fugger-Babenhausen, die Sonderausstellung Magic Rocco im Schaezlerpalais. Die Ausstellung ist vom 11. Februar bis 24. April zu sehen.

Der Blick des Pop-Artisten auf Marie Antoinette

Mauro Bergonzoli erfasst seine Umwelt in kräftigen Lineaturen und interpretiert sie in fröhlich-plakativer Farbigkeit, die einen manchmal schmunzeln lässt. Es ist der Blick des Pop-Artisten mit dem er die Welt wahrnimmt. Dabei kennt er die Kunstgeschichte, spielt mit dieser oder spiegelt sie mit großer Leichtigkeit in seinen Kompositionen wider, wobei er immer wieder ironische Brechungen einzubauen versteht. In der Ausstellung modifiziert er die Kunst des Rokoko und schafft Bildwelten mit fantastischen Elementen, die in ihrer poppigen Lautheit ebenso an die Bildsprache von Werbeszenerien anknüpfen, wie auch an die Kunst der Comic-Zeichner. Im Zentrum der Schau steht ein Porträt mit der im Festsaal

musizierenden Marie Antoinette, die 1770 tatsächlich das Schaezlerpalais besucht und geadelt hatte, und die er von Tischbeins „Bildnis einer jungen Dame“ (um 1753) ableitet,

einem Hauptwerk der im ersten Stock ausgestellten „Deutschen Barockgalerie“.

Magic Food – im Museums-Café

Ergänzend zur Ausstellung, sind im Café des Schaezlerpalais einige Seiten des von Bergonzoli illustrierten Kochbuchs „Magic Food“ zu sehen. Autorin des veganen Kochbuchs ist seine Lebenspartnerin Franziska Gräfin Fugger-Babenhausen.