Magier Siegfried Fischbacher gestorben

Der Magier Siegfried Fischbacher, bekannt aus dem Duo „Siegfried & Roy“ ist tot. Das berichtet die „Bild“ am Donnerstag unter Berufung auf seine Schwester. Er starb demnach am Mittwochabend nach einem Krebsleiden im Alter von 81 Jahren in Las Vegas.

Wie sein Companion Roy Horn stammte Fischbacher aus Deutschland, gemeinsam machten sie ab den 1960er-Jahren internationale Karriere. Von 1990 bis zum durch eine Verletzung herbeigeführten Ende ihrer Bühnenkarriere im Jahr 2003 gestaltete das Duo die Show „Siegfried & Roy at The Mirage“, die als meistbesuchte Show in Las Vegas galt. Roy war im Mai 2020 an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.