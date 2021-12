Augsburg leuchtet! Die Augsburg Marketing-Kolumne, Ausgabe Dezember 2021

Egal, ob in der Fußgängerzone, auf dem Stadtmarkt, in der Frauentor- oder in der Maximilianstraße: Augsburg erstrahlt in hellem Glanz! Erstmals gibt es direkt am Königsplatz auch einen Selfie-Point mit Engelsflügeln für Groß und Klein. Und Zuwachs hat auch das Designkaufhaus Zwischenzeit in der Annastraße bekommen. Ein Besuch in der City lohnt sich also auf jeden Fall.

Augsburg zeigt sich diesen Advent von seiner prachtvollen Seite und hat für alle Besucher, die auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken sind, genau das richtige Angebot.

Neben der traditionellen Beleuchtung gibt es in diesem Jahr mehrere neue weihnachtliche Illuminationen. Zahlreiche Kronleuchter schmücken den Kö-Park und setzen die Kanäle der Altstadt, einen Teil des Augsburger Weltkulturerbes, gekonnt in Szene und verzaubern die kleinen Gassen, Höfe und Plätze zwischen der City-Galerie und dem Judenberg in eine kleine weihnachtliche Wunderwelt.

Direkt am Königsplatz warten auf euch Engelsflügel, in diesem Jahr auch erstmals speziell mit einer Variante für die kleinen Gäste, wo ihr eure ganz persönlichen und einzigartigen Selfie-Grüße aus der Augsburger City an eure Lieben schicken könnt. Um den perfekten Fotohintergrund zu generieren, haben wir den Königsbau festlich beleuchtet. Wenn ihr eure Selfies postet, dann nutzt gerne den Hashtag #augsburgleuchtet.

Zwei Pop-Up-Stores mit Geschenkideen aus Augsburg

Schon lange kein Geheimtipp mehr ist das Designkaufhaus Zwischenzeit in der Augsburger Annastraße. Und in der Vorweihnachtszeit wurde es aufgrund der großen Nachfrage sogar um einen zweiten Pop-Up-Store in direkter Nachbarschaft erweitert: Das Zwischenzeit 2.0. Die 18 verschiedenen Start-Ups und ihre individuellen Ideen und einzigartigen Produkte sorgen mit Sicherheit für viel Abwechslung mit Geschenken aus Augsburg und der Region unter dem Weihnachtsbaum und jede Menge Freude an Weihnachten.

Der Augsburg City Gutschein – ein Geschenk, das immer passt

Das richtige Geschenk zu finden, ist meistens leider einfacher gesagt als getan. Viele von uns möchten etwas Besonderes verschenken, wissen aber nicht, ob der Beschenkte am Ende auch Freude dran hat oder es überhaupt gebrauchen kann. Mein Tipp: Der Augsburg City Gutschein!

Dieser ist immer das richtige Geschenk, schließlich ist er bei über 120 Geschäften, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Gastronomiebetrieben und Dienstleistern einlösbar. Da ist für jeden etwas von Shopping, Genießen, Freizeit, Theater oder Museum dabei. Außerdem unterstützt der Augsburg City Gutschein alle teilnehmenden Händler, Gastronomen und Einrichtungen direkt und der Umsatz bleibt in der Stadt. Wer also nicht nur Freunden, Familie und Kollegen eine Freude machen will, sondern auch nachhaltig die lokale Wirtschaft stärken möchte, der trifft mit dem Augsburg City Gutschein genau die richtige Wahl! Der Augsburg City Gutschein ist online bestellbar.

Noch besser: sich selbst beschenken!

Der große Augsburg City Adventskalender öffnet auch in diesem Jahr wieder seine Türchen.

Hinter den 24 Türchen finden sich viele tolle Preise von Augsburger Geschäften, Gastronomen und Unternehmen. Wer ein Champagner-Frühstück, eine kreative Auszeit oder einen der vielen Gutscheine von den Augsburger Geschäften gewinnen will, muss einfach nur ein Türchen öffnen und an der Tagesverlosung teilnehmen.

Eine schöne Adventszeit!

Ekkehard Schmölz

Augsburg Marketing ist die Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg. Ekkehard Schmölz ist deren Leiter und veröffentlicht in seiner Kolumne Tipps & Trends, sodass einem erlebnisreichen Tag in Augsburg nichts mehr im Wege steht. Mehr Inspirationen und Ideen findet man unter augsburg-city.de.