Magische Lichter und spektakuläre Lichtinstallationen – Die Augsburg Marketing-Kolumne, Ausgabe September 2021

Augsburg Marketing veranstaltet vom 22. bis zum 24. Oktober die Light Nights, erneut in Zusammenarbeit mit den weltweit renommierten Machern des Berliner „Festival of Lights“. Auf euch warten künstlerische Inszenierungen auf Gebäuden und Lichtspielereien auf Straßen und Plätzen. Um die zahlreichen Besucher bei der zweiten Ausgabe der Light Nights zu entzerren, gibt es diesmal einen Rundkurs durch die Augsburger Innenstadt und das Festival wird um einen Tag erweitert. Selbstverständlich gibt es auch wieder eine Show auf dem Augsburger Rathaus.

Auch wenn die Tage jetzt wieder kürzer werden, sorgt Augsburg Marketing für Licht. Denn Licht durchdringt die Dunkelheit, bringt Freude, Wärme und Sicherheit in unsere Welt und erhellt Fassaden genauso wie Herzen. Licht ist für alle Menschen seit Urzeiten ein Zeichen von Leben.

Augsburg Marketing lädt euch vom 22. bis zum 24. Oktober in die City ein, wenn bei den Lights Nights kunstvolle Lichtinstallationen erstrahlen. Augsburg wird wieder zu einer beeindruckenden Freiluft-Galerie und lädt alle Besucher kostenlos zum Staunen ein. Die Illuminationen sind von den weltweit renommierten Machern des „Festival of Lights“ aus Berlin inszeniert worden.

Damit ihr als Besucher ausreichend Platz habt die Light Nights in Ruhe zu genießen, haben wir alle Lichtinstallationen und Aktionen über die Innenstadt verteilt und quasi einen Rundgang für euch kreiert. Vom Rathausplatz über den Fugger- und Martin-Luther-Platz, Königsplatz, Moritzplatz und einem Abstecher zum Schaezlerpalais. Mit dabei sind beliebte Light Nights Orte wie das Rathaus und der Perlachturm sowie die Moritzkirche und der Königsbau. Im Innenhof des Schaezlerpalais in der Maximilianstraße lässt eine Augsburger Künstlerin auf einzigartige Weise Video- und Museumskunst miteinander verschmelzen.

Drei Tage lang verwandelt Augsburg Marketing die Innenstadt in einen magischen Ort für Auge, Ohr und Herz. Und die Zeit vor dem visuellen Ereignis könnt ihr auch bestens nutzen, um erste Ideen für eure Weihnachtsgeschenke zu bekommen und natürlich die zahlreichen Gastronomieangebote zu genießen. Dabei könnt ihr auch ein paar neue Geschäfte entdecken, wie das 24 Colours in der Karolinenstraße, ein junges Modelabel aus Berlin oder ihr besucht das Jamie´s auf dem Stadtmarkt. Dort erwarten euch Pies, Cider und andere Leckereien aus dem Commonwealth.

Alle Informationen zu den Light-Nights findet ihr unter augsburg-city.de/lightnights

Hier Impressionen von den ersten Light Nights 2019.

Rücken wir Augsburg buchstäblich in ein neues Licht!

Ekkehard Schmölz

Augsburg Marketing ist die Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg. Ekkehard Schmölz ist deren Leiter und veröffentlicht in seiner Kolumne Tipps & Trends, so dass einem erlebnisreichen Tag in Augsburg nichts mehr im Wege steht. Mehr Inspirationen und Ideen findet man unter augsburg-city.de.