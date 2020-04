Mai-Prognose | Weiterhin kaum Regen in Sicht

Auch in Bayern wartet man weiterhin auf Regen. Seit vielen Wochen ist es in Deutschland viel zu trocken. Vielerorts steigt die Waldbrandgefahr. Vor möglichen schweren Schäden in der Landwirtschaft wird bereits gewarnt. Wie es in nächster Zeit weitergehen könnte, zeigen die Langfristmodelle. Wirklich Hoffnung machen diese aber leider nicht. Demnach könnte auch der Mai verbreitet viel zu trocken ausfallen.

Diplom-Meteorologin Corinna Borau stellt in einem Video die Modellberechnungen vor und blickt dabei auch auf die potenzielle Wetterlage an den Eisheiligen.

Mai-Prognose: Wie 2018? Neues Dürre-Drama droht