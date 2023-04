Mai Thi Nguyen-Kim wünscht sich mehr naturwissenschaftliche Bildung

Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim wünscht sich mehr Verständnis für Naturwissenschaften in der Bevölkerung. „Mein Eindruck ist, dass es in Deutschland zu wenig naturwissenschaftliche Allgemeinbildung gibt“, sagte sie dem Magazin „Apotheken Umschau“ (4A/2023). „Es gab lange die falsche Vorstellung, die Naturwissenschaften hätten nicht so viel mit dem echten Leben zu tun.“

Bücher in einer Bibliothek, über dts Nachrichtenagentur

Für sie als Chemikerin sei die Chemie eine „sehr lebensnahe Wissenschaft“. So sei zum Beispiel Backen Chemie. „Aber das Klischee aus der Schule `Das brauch ich doch nie wieder` ist bei den Naturwissenschaften leider sehr ausgeprägt“, fügte Nguyen-Kim hinzu.