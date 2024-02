„Mainz hat uns den Schneid abgekauft“ | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg

Auch im 22. Spiel dieser Bundesligasaison blieb der FC Augsburg nicht ohne Gegentreffer. Nach einem Patzer von Torhüter Dahmen kassierten die Schwaben in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den entscheidenden Treffer. Das hatten die Beteiligten dazu zu sagen.

Finn Dahmen: „Das war keine gute Leistung von uns, deshalb geht der Mainzer Sieg völlig in Ordnung. Wir waren in vielen Bereichen nicht gut, Mainz hat uns den Schneid abgekauft. Die Niederlage ist völlig unnötig, aber verdient.“

Ermedin Demirović: „Genau so ein Spiel haben wir erwartet und waren auch darauf vorbereitet. Aber wir haben ganz viel vermissen lassen, erst am Ende hatten wir noch einmal Chancen, wobei ich mich an keine richtig große Chance erinnern kann. Das war einfach viel zu wenig. Wir brauchen nicht darüber sprechen, ob heute mehr drin gewesen wäre. Der Mainzer Sieg ist verdient, daraus müssen wir lernen und es besser machen.“

Sepp van den Berg (Mainz): „Der Trainer ist wirklich so emotional, wie auf den Pressekonferenzen. Er geht mit uns genauso um und bringt viel Energie rein. Die erste Hälfte war wirklich gut, da hätten wir es schon entscheiden können. Nach der Pause wurden wir irgendwann etwas müde, aber wir haben Mentalität gezeigt. Dieser Heimsieg ist unheimlich wichtig. Das ist nur ein Anfang, wir müssen weiterarbeiten, sind aber sehr glücklich, auch den Fans etwas zurückgegeben zu haben. Ich habe in dieser Saison häufig schlecht geschlafen, heute wird das hoffentlich anders sein. Es war ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wir haben im Training intensiv an Standardsituationen gearbeitet, wenn es in jedem Spiel funktioniert, umso besser. Ich freue mich über mein zweites Tor, war schon häufiger nah dran.“

Phillipp Mwene (Mainz): „Der Trainer hat uns Selbstvertrauen eingeimpft und uns gesagt, dass wir eine geile Mannschaft sind, die kicken kann. Das hat er diese Woche immer wieder wiederholt. Wir haben ihm geglaubt. Auch vor dem Spiel heute hat er in der Kabine unheimlich emotionale Worte gefunden, ohne darauf näher eingehen zu wollen. Es ging um den Glauben an uns, um Stolz. Ich denke, es war heute ein Spiel, wie wir es diese Saison schon häufiger erlebt haben. Wir sind gut gestartet, haben verpasst das zweite Tor nachzulegen, aber am Ende haben wir es über die Zeit gebracht. Unter dem Strich ist der Sieg verdient. Wir müssen jetzt mit Power nachlegen. Wir werden am Freitag bereit sein für Leverkusen.“

Jess Thorup (Trainer FC Augsburg): „Keine Zweikämpfe, keine zweiten Bälle – Mainz war darin klar besser, deswegen ist die Niederlage auch verdient. Wir wussten, was uns erwartet – aber nur darüber reden ist das eine, es dann auf den Platz zu bringen das andere. Das ist uns heute nicht gelungen. Es war glücklich, dass wir zur Halbzeit nur 0:1 hinten lagen, und dadurch hatten wir die Chance, noch einmal zurückzukommen. Das haben wir leider nicht geschafft. Wir wollen nicht von unserer Leistung ablenken, aber es gab zwei Handsituationen, bei denen man schon erwarten kann, dass der Schiedsrichter sich diese selbst ansieht. Wir müssen die Niederlage selbstkritisch aufarbeiten und nach vorne schauen.“

Bo Henriksen (Trainer 1. FSV Mainz 05): „In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt und hätten auch zwei Tore erzielen können. Insgesamt war es ein guter Start und ich bin stolz auf die Spieler, weil sie alles gegeben haben. Sie haben den Matchplan umgesetzt und Energie, Leidenschaft und Emotionen statt Angst gezeigt. Das ist für mich das Wichtigste und der nächste Schritt – denn wir müssen in jedem Spiel kämpfen und auch, wenn wir 1:0 führen, weiter attackieren.“

Quelle: fcaugsburg.de /mainz05.de