Makeiev fordert “Führungsstärke” von Deutschland

Vor dem Hintergrund der massiven russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine hat der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, das russische Vorgehen verurteilt und zu mehr Entschlossenheit Europas aufgerufen.

Der “Bild” sagte Makeiev: “Terror gegen die Zivilbevölkerung liegt im Kern des russischen genozidalen Krieges gegen die Ukraine. Menschen sitzen stundenlang im Dunkeln, ohne Strom.” Der Diplomat sagte, das könne nur durch Stärke des Westens gestoppt werden.

Dabei komme Deutschland eine besondere Rolle zu. “Entscheidend ist Deutschlands Führungsstärke. Wenn Deutschland führt, zieht Europa mit. Jetzt braucht es klare Entscheidungen in Europa: Russland die Energieeinnahmen entziehen, über die Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögenswerte entscheiden, den ukrainischen Energiesektor unterstützen und massiv in die ukrainische Waffenproduktion investieren.”