Malteser bringen „Licht von Bethlehem“ ins Memminger Rathaus

Das Licht von Bethlehem ist im Memminger Rathaus angekommen.

Nach einer weiten Reise von der Geburtsgrotte in Bethlehem über den Augsburger Dom bis nach Memmingen überreichten Anne Schäle, Leiterin der Ausbildung beim Malteser Hilfsdienst, Hildegard Zischka, stellvertretend für die Ehrenamtlichen der Malteser, und Diakon Roland Pressl von der Katholischen Pfarreiengemeinschaft das Friedenslicht an Oberbürgermeister Manfred Schilder. Sehr sorgsam nahm dieser die Laterne mit dem Licht von Bethlehem in Empfang. „Das Friedenslicht wird bei uns sehr gehütet“, betonte der OB und dankte für das Kerzenlicht mit hoher Symbolkraft. Die Friedenslichtaktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“.

Das Licht von Bethlehem kann von 21.-23. Dezember 2021 jeweils von 9 bis 17 Uhr vor dem Malteserhaus, Augsburger Straße 8, abgeholt werden. Ebenfalls steht das Licht in allen katholischen Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Memmingen zur Abholung bereit. Bitte eine Kerzenlaterne mitbringen.