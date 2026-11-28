Trotz des Streits um den Haustarif und mögliche Werksschließungen im VW-Konzern steht die geplante Beschäftigungssicherung bei der Münchener Lkw-Marke MAN kurz vor dem formalen Abschluss. Die Strategie „MAN 2030+“ werde in den kommenden Tagen per Unterschrift von Management und Arbeitnehmervertretern in einen Tarifvertrag überführt, sagte ein MAN-Sprecher der „Welt am Sonntag“. Darüber würden die Mitarbeiter der Tochter des Nutzfahrzeugherstellers Traton in Betriebsversammlungen und per Brief informiert.

Der Aufsichtsrat, in dem der Traton-Großaktionär VW vertreten ist, stütze den Kurs der Beschäftigungssicherung, sagte MAN-Chef Alexander Vlaskamp: „Wir haben bei der MAN unsere Hausaufgaben gemacht und sind auf einem sehr guten Weg: Ich sehe, dass wir in unseren Gremien die notwendige Unterstützung für die Umsetzung unserer Pläne haben.“

„Alle Mitarbeiter, die heute an Bord sind, können auch künftig an Bord bleiben“, sagte Vlaskamp. Gleichzeitig wolle MAN die demografische Kurve nutzen, um langfristig die Stellenzahl in Deutschland um etwas über 2000 zu reduzieren. Diese Reduzierung der Stellenzahl in Deutschland durch Renteneintritte auf rund 13.000 – also um rund 13 Prozent – werde möglich, indem MAN unter anderem Werke in Polen und der Slowakei ausbaue.

Dennoch versicherte Vlaskamp, 2035 werde nach wie vor die Mehrheit der Belegschaft in Deutschland arbeiten. Es gehe auch darum, sich für eine härtere Konkurrenz zu rüsten. „Unsere neuen Wettbewerber aus China agieren unter ganz anderen Voraussetzungen als wir. Es gibt aktuell wenige, die profitabel arbeiten“, sagte Vlaskamp.