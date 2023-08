Kapitel geschlossen: Das millionenschwere Missverständnis zwischen Sadio Mane und Fußball-Rekordmeister Bayern München ist nach nur einem Jahr beendet. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, wechselt der 31-Jährige wie erwartet zum saudischen Erstligisten Al-Nassr. Der Klub von Cristiano Ronaldo zahlt laut Medienberichten eine stattliche Ablöse an die Bayern, noch stattlicher ist jedoch das Jahreseinkommen des Senegalesen in der Wüste.