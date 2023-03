Mann bei Messerangriff in Nürnberg verletzt – Tatverdächtige festgenommen

Am späten Montagnachmittag (13.03.2023) verletzte eine Frau im Nürnberger Stadtteil Glockenhof einen Mann mit einem Messer. Die 33-Jährige wurde durch die Polizei festgenommen.

Kurz nach 17:00 Uhr entwickelte sich in einer Pension in der Scheurlstraße aus bislang unbekannten Gründen ein verbaler Streit zwischen mehreren Personen, der kurz darauf eskalierte. Mutmaßlich attackierte in dessen Verlauf eine 33-Jährige einen 37-jährigen Mann mit einem Messer und fügte ihm eine Stichverletzung im Bauchraum zu. Die eingesetzten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahmen die Tatverdächtige daraufhin fest.

Der Geschädigte wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird die 33-Jährige zur Prüfung der Haftfrage einem Richter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Nürnberger Mordkommission.

