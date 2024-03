Mann droht in Augsburg-Pfersee Menschen zu erschießen

Am gestrigen Donnerstag (21.03.2024) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Hessenbachstraße in Augsburg-Pfersee.

Gegen 09.50 Uhr rief ein 41-Jähriger bei der Polizei an und drohte Menschen mit einer

Schusswaffe zu töten. Der 41-Jährige konnte zunächst an seiner Wohnanschrift nicht

angetroffen werden. Sofort wurde eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet.

Einsatzkräfte nahmen den 41-Jährigen wenig später am Königsplatz vorläufig fest. Der

Mann hatte keine Waffe bei sich und auch bei der Durchsuchung seiner Wohnung

wurden keine Schusswaffen aufgefunden. Da der Mann sich offenbar in einem

psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Bedrohung und Störung des öffentlichen Friedens

gegen den 41-Jährigen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.