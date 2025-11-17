Mann entblößt sich vor Mädchen am Bayreuther Bahnhofsvorplatz – Polizei nimmt Täter fest

Am Samstagabend kam es am Bahnhofsvorplatz in Bayreuth zu einem besorgniserregenden Vorfall. Zwei zwölfjährige Mädchen warteten dort auf ihren Zug, als sich ein 41-jähriger Mann zu ihnen gesellte und sich entblößte. Die Polizei Bayreuth konnte den Mann schnell festnehmen.

Ungeheuerlicher Vorfall am Bahnhofsvorplatz

Gegen 21.40 Uhr saßen die beiden Mädchen auf einer Bank, als der Deutsche seine Hose herunterzog und begann zu onanieren. Die Mädchen reagierten umgehend, wählten den Polizeinotruf und begaben sich in das Bahnhofsgebäude. Noch während des Anrufs traf eine Streife der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt ein, die den Mann sofort festnahm.

Schnelle Festnahme und Einweisung

Der Tatverdächtige verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle und wurde in den Morgenstunden in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Wegen seiner exhibitionistischen Handlung muss er sich nun strafrechtlich verantworten. Die Kriminalpolizei Bayreuth führt die Ermittlungen fort.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Ermittler bitten um Hinweise von Zeugen: Wer die Tat beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Informationen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.