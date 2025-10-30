Mann filmt unerkannt Frau unter Rock am Münchner Hauptbahnhof – Polizei sucht Geschädigte

Am Donnerstagnachmittag, dem 25. September, kam es im Hauptbahnhof München zu einem besorgniserregenden Vorfall. Ein Mann versuchte, einer unbekannten Frau unter den Rock zu filmen. Die Bundespolizei konnte den mutmaßlichen Täter identifizieren, sucht jedoch noch nach der betroffenen Frau.

Der Vorfall im Hauptbahnhof München

Gegen 16:40 Uhr bemerkte die Bundespolizei einen 23-jährigen Mann rumänischer Herkunft, der am südlichen Ausgang des Hauptbahnhofs (Bayerstraße) hinter einer Frau herging. Der Mann nahm sein Handy und begann, das Gesäß der Unbekannten zu filmen. Kurz darauf senkte er sein Handy, um Aufnahmen unter dem Rock der Frau zu machen. Die Bundespolizei griff schnell ein und verhinderte weiteres Filmen. Leider blieb die Geschädigte dabei unbemerkt und konnte danach nicht mehr festgestellt werden.

Personenbeschreibung der unbekannten Frau

Die Polizei beschreibt die gesuchte Frau als etwa 20 bis 30 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Sie hat blondes Haar und trug bei der Tat eine schwarze Lederjacke, einen schwarzen Rock sowie schwarze kniehohe Stiefel und eine Sonnenbrille. Zusätzlich hielt sie eine schwarze Handtasche und ein Lebkuchenherz vom Oktoberfest in der Hand.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Bundespolizeiinspektion München hat Ermittlungen wegen der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen aufgenommen. Sie bittet die Geschädigte oder Personen, die Hinweise zur Identität der Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 089 / 515550 – 0 zu melden.