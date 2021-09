Mann „geistert“ um Mitternacht im Rathaus Augsburg herum

Kurz nach 0:00 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg durch die automatische Brandmeldeanlage zum Rathaus Augsburg gerufen.

Ein Rauchwarnmelder hatte im Küchenbereich der Gastronomie ausgelöst – Fehlalarm!

Nach dem Absperren, wurde der Rathaus-Generalschlüssel wieder zurück zum Feuerwehrschlüsseldepot gebracht, die Tür verriegelte…plötzlich klopfte es von innen an der

Rathaustür. Ein Mann in schwarzer Kleidung und schwarzen Handschuhen machte sich bemerkbar. Der Zugführer löste nochmal die Brandmeldeanlage aus und entnahm den Generalschlüssel und sperrte das Rathaus auf. Der Mann war verschwunden…

Die Polizei wurde gerufen. Der Mann kam nach lautem motivierendem rufen, wieder zu den Einsatzkräften.

Der Mann gab an, dass er um Mitternacht völlig überrascht war, dass so viele Rettungskräfte ins Rathaus gingen und konnte scheinbar so, unbemerkt ins Rathaus spazieren…

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.