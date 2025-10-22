Newsletter
Mittwoch, Oktober 22, 2025
11.5 C
London
type here...
Subscribe
Mann greift Polizisten im Münchner Ostbahnhof an und landet in Untersuchungshaft
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Mann greift Polizisten im Münchner Ostbahnhof an und landet in Untersuchungshaft

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Montag auf Dienstag (21. Oktober) eskalierte ein Streit in der S3 nach Holzkirchen. Zwei Männer gerieten aneinander, als sich der Zug dem Ostbahnhof München näherte. Einer der beiden, ein 48-jähriger Deutsch-Marokkaner, wurde am Ostbahnhof von Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn aus dem Zug geleitet.

Ausschreitungen am Ostbahnhof

Am Bahnsteig 4 versuchte der Mann, seinen Kontrahenten erneut anzugreifen. Eingreifende Bundespolizisten konnten den Angriff verhindern. Doch der Münchner wandte sich aggressiv gegen die Beamten und musste von ihnen unter Kontrolle gebracht werden. Dabei widersetzte er sich den Maßnahmen erheblich und bedrohte die Beamten. Zudem verweigerte er einen Atemalkoholtest. Verletzt wurde niemand.

Untersuchungshaft angeordnet

Die Staatsanwaltschaft München I ordnete die Vorführung des Mannes beim Haftrichter an. Dieser erließ am Dienstagnachmittag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 48-Jährigen. Dem Deutsch-Marokkaner wird ein tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand, Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung vorgeworfen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Politik & Wirtschaft

Steuerschätzer finden rund 100 Milliarden Euro Mehreinnahmen

0
Bund, Länder und Kommunen können gegenüber der Mai-Steuerschätzung mit Steuermehreinnahmen in Höhe von etwa 100 Milliarden Euro für die Jahre 2025 bis 2029 kalkulieren. Das schreibt das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf Schätzer- und Regierungskreise.

Neueste Artikel