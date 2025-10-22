Mann greift Polizisten im Münchner Ostbahnhof an und landet in Untersuchungshaft

In der Nacht von Montag auf Dienstag (21. Oktober) eskalierte ein Streit in der S3 nach Holzkirchen. Zwei Männer gerieten aneinander, als sich der Zug dem Ostbahnhof München näherte. Einer der beiden, ein 48-jähriger Deutsch-Marokkaner, wurde am Ostbahnhof von Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn aus dem Zug geleitet.

Ausschreitungen am Ostbahnhof

Am Bahnsteig 4 versuchte der Mann, seinen Kontrahenten erneut anzugreifen. Eingreifende Bundespolizisten konnten den Angriff verhindern. Doch der Münchner wandte sich aggressiv gegen die Beamten und musste von ihnen unter Kontrolle gebracht werden. Dabei widersetzte er sich den Maßnahmen erheblich und bedrohte die Beamten. Zudem verweigerte er einen Atemalkoholtest. Verletzt wurde niemand.

Untersuchungshaft angeordnet

Die Staatsanwaltschaft München I ordnete die Vorführung des Mannes beim Haftrichter an. Dieser erließ am Dienstagnachmittag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 48-Jährigen. Dem Deutsch-Marokkaner wird ein tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand, Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung vorgeworfen.