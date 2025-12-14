Mann in Nürnberger Bar nach Streit lebensgefährlich verletzt – Festnahme eines Tatverdächtigen

NÜRNBERG. In der Nacht zum Sonntag, dem 14. Dezember 2025, wurde in der Nürnberger Südstadt ein Mann in einer Bar nach einem Streit lebensgefährlich verletzt. Die Polizei wurde gegen 02:00 Uhr alarmiert, als ein Notruf aus einer Bar in der Bogenstraße einging. Ein Mann war im Streit mit einem anderen Mann niedergeschlagen worden und verlor dabei das Bewusstsein.

Reanimationsmaßnahmen vor Ort

Bei Eintreffen der Polizei lag der 36-jährige Mann aus Eritrea mit einer blutenden Kopfwunde am Boden ohne Vitalzeichen. Polizeibeamte leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, die erfolgreich waren. Der Verletzte wurde anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen und Festnahme

Vor Ort nahmen die Beamten einen 31-jährigen Mann, ebenfalls aus Eritrea, fest. Laut ersten Ermittlungen kam es zwischen den beiden Männern zu einem Streit über offene Geldforderungen, der in der körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Der Tatverdächtige wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verfolgt. Ein Alkoholtest ergab eine Alkoholisierung des 31-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an, zudem wurde der Verdächtige erkennungsdienstlich behandelt und eine DNA-Entnahme durchgeführt.