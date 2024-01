Mann kommt bei Brand eines Einfamilienhauses im Ostallgäu ums Leben

Am Sonntag geriet in Emmenhausen (Kreis Ostallgäu) ein Einfamilienhaus kurz nach Mittag in Brand.

Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte starke Rauchentwicklung aus der Haustür und dem Kamin. Die Feuerwehr, bestehend aus den Feuerwehren aus Buchloe, Waal, Emmenhausen, Jengen und Waalhaupten mit insgesamt ca. 70 Einsatzkräften, konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf weitere Wohnhäuser verhindern. Leider konnte der 71-jährige Bewohner nur noch leblos aus dem Haus geborgen werden.

Der Rettungsdienst war mit 14 Personen vor Ort. Ein Rettungshubschrauber stand bereit.

Die Polizeiinspektion Buchloe und der Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen wurden hinzugezogen. Letzterer hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Der Sachschaden am Haus wird auf ca. 100.000 € geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht bei dem Einsatz.