Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Mann mit Schussverletzung löst Polizeieinsatz in Erlangen aus: Tatverdächtiger festgenommen, Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein dramatischer Vorfall sorgte am Sonntagabend (09.11.2025) im Erlanger Stadtteil Bruck für Aufregung. Ein Mann mit einer Schussverletzung rief die Polizei auf den Plan und führte zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts wurden von der Kriminalpolizei Erlangen eingeleitet.

Schüsse im Waldstück an der Brucker Lache

Gegen 17:45 Uhr meldete ein 43-jähriger Mann über den Polizeinotruf, dass auf ihn geschossen wurde. Die Einsatzkräfte fanden den verletzten Mann im Eggenreuther Weg vor. Der 43-jährige Deutsche trug eine Schussverletzung im Gesicht davon. Er berichtete, dass er bei einem Treffen mit zwei weiteren Männern in einem Waldstück nordöstlich des Eggenreuther Wegs beschossen wurde.

Tatverdächtiger festgenommen

Der Verletzte wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und dort operiert. Laut Ärzten ist keine Lebensgefahr mehr gegeben. Erste Fahndungsmaßnahmen im Umfeld führten zunächst zu keinem Erfolg. Doch die Ermittlungen ermöglichten die Identifikation und Festnahme eines Tatverdächtigen: Ein 22-jähriger Deutscher. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Identität des zweiten Tatverdächtigen und die Hintergründe der Tat zu klären. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 22-Jährigen Haftantrag gestellt, er soll heute (10.11.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Im Tatortumfeld werden Anwohnerbefragungen durchgeführt und Suchhunde eingesetzt.

Personen, die im Zusammenhang mit der Schussabgabe im Waldstück „Brucker Lache“ oder im Umfeld des Eggenreuther Wegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

