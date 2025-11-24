Newsletter
Montag, November 24, 2025
Mann nach mutmaßlichem Angriff auf Kinderwagen in Hirschaid festgenommen
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Ein 45-jähriger Mann wurde am Morgen nach einer kurzen Fahndung in Hirschaid festgenommen, nachdem er verdächtigt wurde, in einen Kinderwagen gegriffen zu haben. Bei der Festnahme kam ein Diensthund zum Einsatz.

Vorfall in der Patzeltstraße

Gegen 8 Uhr war eine Frau mit ihrem Kinderwagen in der Patzeltstraße unterwegs. In dem Wagen befand sich ihr einjähriges Kind, als plötzlich ein Mann an den Wagen herantrat und hineingriff. Die Mutter reagierte blitzschnell und schlug in Richtung des Mannes, der daraufhin flüchtete.

Schnelle Fahndung der Polizei

Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Land begannen sofort mit der Fahndung, unterstützt durch zahlreiche Einsatzkräfte. In der Nähe der Möbelhäuser erblickte ein Diensthundeführer den Gesuchten. Als der Mann angesprochen wurde, versuchte er ins Feld zu fliehen. Trotz der Androhung des Einsatzes des Diensthundes lief er weiter. Daraufhin wurde der Hund freigelassen, der den Flüchtenden schnell einholte und zu Boden brachte. Der Mann, ein Deutsch-Rumäne, erlitt leichte Verletzungen durch Bisswunden an den Unterarmen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen lautet der Tatverdacht auf versuchte Entziehung Minderjähriger sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

