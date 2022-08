Am Sonntag (31.07.2022) wurde in ein Einfamilienhaus in der Inninger Straße eingebrochen.

Gegen 23:20 Uhr wurde der mutmaßliche Einbrecher offenbar durch die Rückkehr des Wohnungsinhabers gestört, verließ das Haus und versteckte sich auf dem Grundstück. Dort wurde er durch einen weiteren Anwohner bemerkt und flüchtete anschließend.

Der 25-jährige Wohnungsinhaber nahm umgehend die Verfolgung auf und alarmierte

gleichzeitig die Polizei. Schließlich konnte er den Mann einholen und in der Afrastraße

festhalten. Dort wurde der mutmaßliche Einbrecher, ein 67-Jähriger, den zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräften übergeben. Beim Tatverdächtigen konnte potentielles Aufbruchswerkzeug und Diebesgut aufgefunden werden. Der 67- Jährige wird nun einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

