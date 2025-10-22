Newsletter
Mann springt auf Polizeiwagen am Nürnberger Hauptbahnhof – 19-Jähriger in Fachklinik eingewiesen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Mann springt auf Polizeiwagen am Nürnberger Hauptbahnhof – 19-Jähriger in Fachklinik eingewiesen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstagabend sorgte ein spektakulärer Vorfall in der Nürnberger Innenstadt für Aufsehen: Ein 19-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger sprang auf das Dach eines Polizeiwagens. Der junge Mann musste anschließend in eine Fachklinik eingewiesen werden.

Ungewöhnlicher Vorfall vor dem Hauptbahnhof

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte war gegen 18:45 Uhr zu einem Einsatz am Hauptbahnhof unterwegs, als sich der Vorfall ereignete. Die Beamten hatten ihren Streifenwagen vor dem Haupteingang geparkt und betraten den Bahnhof. In ihrer Abwesenheit erklomm der junge Mann die Motorhaube und das Dach des Fahrzeugs und begann darauf herumzuspringen.

Festnahme und Einweisung in Fachklinik

Schnell konnten die zurückgekehrten Polizisten den 19-Jährigen festnehmen. Dabei stellten sie fest, dass der Mann aus einer psychiatrischen Einrichtung in Oberbayern abgängig war. Es existierte bereits ein Unterbringungsbefehl für ihn. Daher wurde er umgehend in die Obhut einer Fachklinik übergeben. Der Streifenwagen blieb unbeschädigt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

