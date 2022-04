Mann stirbt bei Wohnungsbrand im Augsburger Herrenbach

Die Berufsfeuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an und auch die Freiwillige Feuerwehr Pfersee war im Einsatz. Die Feuerwehr konnte den Bewohner, laut Polizei ein älterer Mann, zwar noch aus der Wohnung retten und in den Rettungswagen bringen. Dort verstarb die Person allerdings kurz darauf, so die Polizei. Der Brand war relativ schnell gelöscht. Eine Evakuierung des Gebäudes war laut Polizei nicht nötig.

Nach ersten Erkenntnissen gab es keine weiteren Verletzten. Zur Brandursache und Sachschaden konnten zunächst noch keine Angaben gemacht werden.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Die freiwilligen Feuerwehren Haunstetten und Oberhausen wurden in Bereitschaft versetzt.