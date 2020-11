Mann wird in Neu-Ulmer Gaststätte eingesperrt und schwer verprügelt

Am vergangenen Sonntag gegen 22.15 Uhr wurde eine Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm auf einen 39-jährigen Mann mit blutverschmierten Gesicht in der Reuttier Straße aufmerksam. Als sie ihn ansprachen, teilte er den Polizeibeamten mit, dass er zuvor in einer Gaststätte in der Schwabenstraße von zwei Männern circa eine Stunde in einem Zimmer eingesperrt und verprügelt wurde.

Zuvor hätte es Streit „um Geld“ gegeben. Dem 39-Jährigen gelang es schließlich aus den Räumlichkeiten der Gaststätte zu flüchten, wurde aber von den beiden Tätern eingeholt, festgehalten und wiederum geschlagen. Anschließend forderten sie den Geschädigten auf, in einen Pkw einzusteigen. Auf dem Weg zum Fahrzeug konnte sich der Geschädigte seinen Peinigern wiederum, und diesmal erfolgreich, durch Flucht entziehen.

Der Geschädigte wies Verletzungen an Kopf, Oberkörper und Beinen auf und wurde daher zur Behandlung in die Klinik gebracht. Als die Beamten die Gaststätte betraten, waren die beiden Täter bereits nicht mehr vor Ort. Auch konnten keine Hinweise auf eine vorangegangene körperliche Auseinandersetzung festgestellt werden.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung gegen einen 50-jährigen Tatverdächtigen und dessen Mittäter auf. Personen, die Zeugen der Auseinandersetzung wurden oder etwas Verdächtiges wahrgenommen hatten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Tel: 0731/8013-0 zu melden.

