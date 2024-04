Mann wird bei Streit in Pfersee lebensbedrohlich verletzt – Polizei sucht mit Phantombild nach dem mutmaßlichen Angreifer

Am Montag (25.03.2024) gegen 17.25 Uhr eskalierte eine Auseinandersetzung

zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in der Leitershofer Straße. Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer flüchtete. Ein 34-Jähriger wurde nach aktuellem Stand lebensgefährlich verletzt.

Zeugen teilten den Vorfall bei der Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es offenbar

zu einer Auseinandersetzung zwischen dem bislang unbekannten Autofahrer und dem 34-

Jährigen. Hierbei stieg der 34-Jährige an der Kreuzung Leitershofer Straße Ecke Treustraße

aus seinem Auto aus und stieg auf die Motorhaube des Audis. Während der Auseinandersetzung fuhr der unbekannte Audi-Fahrer mit erhöhter

Geschwindigkeit los. Dabei stürzte der 34-Jährige von der Motorhaube des Audis. Der Mann erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Der Audi-Fahrer floh nach der Aktion in Richtung Innenstadt. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem Audi ein. Diese blieben ohne Erfolg.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiterhin an. Zwischenzeitlich überprüfte die

Kriminalpolizei Augsburg über 100 Fahrzeuge in Augsburg und Umgebung.

Anhand zahlreicher Zeugenvernehmungen wurde ein Phantombild des Tatverdächtigen

erstellt, mit dem die Polizei nun nach weiteren Zeugenhinweisen sucht. ->Fahndungsplakat-0781