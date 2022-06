Mann wird vor Disko in Kempten zusammengeschlagen und getreten

In den frühen Montagmorgenstunden kam es in einer Diskothek in der Linggstraße in Kempten (Allgäu) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Diese Auseinandersetzung verlagerte sich im weiteren Verlauf auf die öffentliche Straße, konkret in die Beethovenstraße. Hier schlug der bislang unbekannte männliche Täter dem 24-jährigen Geschädigten mehrfach ins Gesicht und trat ihm gegen den Oberkörper- und Kopfbereich, wodurch dieser nicht unerhebliche Verletzungen erlitt und ärztlich behandelt werden musste.

Die genauen Tatumstände und Tatbeteiligungen sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Diesbezüglich bittet die Polizeiinspektion Kempten (Allgäu) nun um Zeugenangaben und sachdienliche Hinweise unter 0831/9909-2140.

