Mannhardt mit Hattrick – FV Illertissen mit standesgemäßem Sieg im Totopokal beim SV Egg

Standesgemäß mit 5:0(2:0) setzte sich der Regionalligist FV Illertissen am Dienstagabend beim bayerischen Bezirksligisten SV Egg durch, zog damit in die 2. Runde ein. Die ist für den 15.08.23 angesetzt, der Gegner wird in der Auslosung am Donnerstag ermittelt.

Beim Spiel in Egg hatte Trainer Holger Bachthaler die Mannschaft auf fünf Positionen geändert, musste aber weiterhin auf insgesamt sieben verletzte Spieler verzichten. Neuzugang Felix Schwarzholz war noch nicht spielberechtigt. Die Partie wurde erwartungsgemäß von Beginn an von den Illertissern dominiert, doch der Bezirksligist stand gut, legte Wert auf eine geordnete Defensive. Das ging aber nur bis zur 11. Minute gut, dann beförderte ein Egger Abwehrspieler die scharfe Flanke von Philipp Boyer zum 0:1 ins eigene Netz. Zwischendurch waren die Gastgeber dann mit ihren Kontern nicht ganz ungefährlich, doch Daniele Gabriele sorgte in der 41. Minute mit dem 2:0 für die Vorentscheidung.

Ein Hattrick des zur Pause eingewechselten Marco Mannhardt sorgte in der zweiten Hälfte für das standesgemäße Endergebnis. Er traf in der 58., 78. Und 89. Minute.