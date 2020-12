Die Horror-Szene in der Anfangsphase des Spiels zwischen dem FC Augsburg und dem FC Schalke 04 setzte das Spiel in ein anderes Licht. Das Ergebnis rückt in zweite Reihe und trotzdem muss man das Unentschieden genau analysieren. Denn erst in der Nachspielzeit musste Königsblau den möglichen Sieg doch wieder aus den Händen geben.

Augsburg – „In dieser Situation betet man einfach nur““>