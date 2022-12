Manuel Neuer, Keeper der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und des FC Bayern München, fällt nach einem Ski-Unfall offenbar für Monate aus. „Was soll ich sagen, das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können“, schrieb Neuer am Samstag auf Instagram zusammen mit einem Foto, das ihn in einem Krankenhausbett zeigt.

„Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen“, so Neuer. Eine Operation am Freitag sei „sehr gut verlaufen“. Neuer, der als einer der besten Torhüter der Welt gilt, dankte in seinem Posting den Ärzten, hatte aber auch eine Hiobsbotschaft bereit: „Es schmerzt allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist“, so der 36-Jährige.

Foto: Manuel Neuer (FC Bayern), über dts Nachrichtenagentur