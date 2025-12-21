Marburg behält Oberhand | Angels Nördlingen verlieren erneut knapp

Im fünften Aufeinandertreffen der Saison setzten sich die Blue Dolphins Marburg erneut gegen die Angels Nördlingen durch.

Die Partie begann für die Eigner Angels Nördlingen alles andere als optimal: Marburg zog schnell auf 18:9 davon. Doch nach einer Auszeit von Headcoach Niko Kuusi fanden die Gastgeberinnen zurück ins Spiel und glichen zur ersten Viertelpause auf 23:23 aus. Nicole Fransson sorgte im zweiten Abschnitt mit vier Punkten für die erste Führung der Angels, kurz vor der Halbzeit brachte Pauline Mayer die Gastgeberinnen mit einem Dreipunktespiel auf 39:38 in Front.

Intensives Duell unter den Körben

Im dritten Viertel entwickelte sich ein packendes Duell. Zweier und Dreier von Marburgs Flügelspielerin Guerreiro machten den Unterschied aus, sodass die Gäste mit 54:52 in die letzte Pause gingen. Die Spannung war spürbar, jede Aktion entscheidend.

Nervenkitzel im Schlussviertel

Im letzten Abschnitt lieferten sich beide Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bei 64:64 und nur noch zwei Minuten auf der Uhr brachte Kucowski Nördlingen per Freiwurf mit 66:64 in Führung. Marburg konterte, und ein Korbleger von Guerreiro sicherte den Gästen 68:66. Der letzte Versuch von Sam Ashby wurde geblockt – und Marburg gewann erneut.

„Es war ein unglaublich enges Spiel. Jeder Ballbesitz zählte, und am Ende hatten die Gäste das nötige Quäntchen Glück“, so Headcoach Niko Kuusi.

Blick nach vorne

Mit diesem Sieg festigen die Blue Dolphins Marburg ihre Position in der oberen Tabellenhälfte, während die Angels vorerst im unteren Bereich bleiben. Die nächste Gelegenheit zur Wiedergutmachung bietet sich kurz vor dem Jahreswechsel beim Auswärtsspiel in Freiburg.

