Kommentatoren-Legende Marcel Reif erwartet langfristig die Einführung einer „Super League“ im Profifußball. „Die `Super League` wird kommen, weil sie alternativlos ist“, sagte er dem Portal Spox.

Ältere fänden Auf- und Abstieg vielleicht noch spannend, aber den Jüngeren könne man den Reiz einer Relegation nicht erklären. „Es wird die `Super League` kommen, es wird auf der ganzen Welt verschiedene Conferences geben, in Südamerika, in Nordamerika, in Afrika und Asien, im südlichen, mittleren und nördlichen Europa“, so Reif. Und dann werde man „irgendwo zwischen Kuwait und Australien“ ein Finalturnier mit Playoffs spielen, wie man es in der Pandemie in Lissabon gesehen habe. „Das fand im Übrigen jeder klasse“, so der Kommentator.

„Und die anderen werden am Wochenende weiterhin in der Bundesliga spielen und werden wieder die Chance haben, Meister zu werden.“

Foto: Schiedsrichter, über dts Nachrichtenagentur