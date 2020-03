Maria Furtwängler besorgt über Beschneidung von Freiheitsrechten

Die Schauspielerin Maria Furtwängler hat besorgt auf die schnellen Beschneidungen von Freiheitsrechten in der Corona-Krise reagiert. „Ich sehe mit Sorge, dass es in populistischen Ländern wie Ungarn dazu führt, dass jemand seinen autoritären Führungsstil ausbaut“, sagte Furtwängler der „Rheinischen Post“. Es sei schon erstaunlich, was die Menschen innerhalb weniger Wochen für ein Virus bereit seien, zu tun.

Maria Furtwängler, über dts Nachrichtenagentur

„Und wie wenig wir bereit waren, uns zu ändern, wenn es um die meiner Ansicht nach nicht minder relevante und bedrohliche Klimakrise geht“, so die Schauspielerin weiter. Furtwängler ist am kommenden Sonntag als „Tatort“-Kommissarin Charlotte Lindholm in der Folge „Krieg im Kopf“ zu sehen.