Marihuana-Aufzuchtanlage und Waffen in Passau entdeckt: Ermittlungen eingeleitet
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

PASSAU. Am Mittwochabend, den 14. Januar 2026, stießen Polizeibeamte bei einer Kontrolle in Passau auf eine Aufzuchtanlage für Marihuanapflanzen sowie auf weitere Drogen und Waffen. Die Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt.

Personenkontrolle führt zu überraschendem Fund

Bei der Durchsuchung eines 38-jährigen Deutschen nahmen die Einsatzkräfte einen starken Marihuanageruch aus dessen Werkstatt wahr. In der Werkstatt entdeckten die Beamten eine Aufzuchtanlage für Marihuana sowie weitere Betäubungsmittel. Insgesamt fanden sich rund 15 Gramm Metamphetamin, verschiedene Pistolen, eine Schrotflinte und mehrere Messer.

Kriminalpolizeiinspektion übernimmt Ermittlungen

Die genaue strafrechtliche Relevanz der sichergestellten Messer wird derzeit noch geprüft. Der 38-Jährige wurde zunächst festgenommen, jedoch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen, die in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau erfolgen, sind noch nicht abgeschlossen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

