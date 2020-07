Marktoberdorf | 146.000 Euro „gewonnen“ – Bankmitarbeiter verhindert finanziellen Schaden

Eine 54-jährige Frau ist zwischen Donnerstag und Samstag letzter Woche Betrügern aufgesessen. Verschiedene männliche Anrufer hatten in mehrfachen Telefonaten über mehrere Tage das Vertrauen der Frau gewonnen und ihr einen Gewinn in Höhe von 146.000 Euro versprochen.

Dafür sollte die Dame „nur“ 206 Euro an Notargebühren überweisen, was sie auch tat. Nun forderten die Betrüger weitere 3.800 Euro Transfergebühren. Die Frau wollte auch diese bezahlen, wurde aber von einer aufmerksamen Bankangestellten auf die Betrugsmasche hingewiesen und so von einer weiteren Überweisung abgehalten.

Nach diesem Schema laufen immer wieder betrügerische Anrufe ab, meist von Callcentern aus dem Ausland. Den Angerufenen werden Gewinne in Aussicht gestellt, für die dann noch Steuern oder Gebühren fällig werden sollen, bevor sie überreicht werden können. Diese Gewinne existieren nicht.

Die Polizei registrierte im Landkreis Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren 2020 bereits 20 Fälle mit der Masche, 14 mal waren Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Ostallgäu betroffen, sechs Mal aus Kaufbeuren.

Insgesamt meldeten sich 2020 bislang schon 135 betroffene Personen bei einer der Polizeidienststellen im Präsidium Schwaben Süd/West, um eine entsprechende Anzeige zu erstatten. In neun Fällen hatten die Gauner Erfolg, dabei entstand bisher ein Gesamtschaden von nahezu 40.000 Euro.

Die Polizei rät:

• Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

• Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900…, 0180…, 0137…).

• Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

• Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

• Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

