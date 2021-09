Am Freitagabend kam es im Ortsbereich von Sulzschneid in Marktoberdorf (Ostallgäu) zu einem schweren Motorradunfall, ein 17-jähriger erlitt bei dem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Moped-Fahrer auf der Ortsverbindungsstraße von Sigratsbold Richtung Sulzschneid. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam ihm ein Traktor entgegen. Der Kradfahrer kollidierte frontal mit dem Traktor. Ersthelfer vor Ort versuchten den Kradfahrer zu reanimieren, er verstarb aber an seinen starken Kopfverletzungen. Die Staatsanwaltschaft Kempten ordnete die Zuziehung eines Unfallgutachters an.

