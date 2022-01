Am Freitag, 28.01.2022, gegen 15:35 Uhr, kam es in der Jurastraße in Marxheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw mit Anhänger und einem Fahrradfahrer.

Der 77-jährige Fahrer des Pkw-Gespanns fuhr zur Unfallzeit die Jurastraße in Fahrtrichtung Ortsmitte Marxheim entlang, währenddessen ein 60-jähriger Fahrradfahrer entgegenkam. Abrupt löste sich der Anhänger von der Anhängerkupplung des Pkw und rollte auf die Gegenfahrspur. Hierbei erfasste der Anhänger den Fahrradfahrer, welcher durch die Wucht des Aufpralls über die Zaunabgrenzung eines an der Unfallstelle befindlichen Grundstücks geschleudert wurde. Der Mann erlitt hierdurch schwere Gesichtsverletzungen und eine Beinverletzung. Der Fahrradfahrer wurde nach Erstversorgung durch das BRK ins Krankenhaus Donauwörth verbracht. Da weder am Anhängermaul des Anhängers, noch an der Anhängerkupplung ein Defekt festgestellt werden konnte, wird von menschlichem Fehlverhalten ausgegangen. Es entstand Sachschaden von ca. 1.800 Euro.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.