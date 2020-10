„Maskenball“ | Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Augsburg

Am Samstagnachmittag trafen sich Gegner der Corona-Maßnahmen am Ulrichsplatz in der Augsburger Innenstadt zu einer Protestkundgebung.

Die Teilnehmerzahl war, auch aufgrund der aktuell gültigen Vorgaben überschaubar geblieben, als sich am Samstagnachmittag Gegner der aktuellen Corona-Maßnahmen auf dem Ulrichsplatz versammelten. Unter dem Motto „Maskenball“ wurde besonders die aufgrund der aktuell hohen Anzahl an Infektionen mit Covid-19 geltende Maskenpflicht für öffentliche Bereiche und Schulen. Unverhältnismäßig seien die Vorgaben, so die Kritik aus den Reihen der Teilnehmer an der Kundgebung.

Wenige Stunden vor der Kundgebung hatte das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg 86 neue Covid-19-Fälle gemeldet, 281 Neuinfektionen waren es innerhalb einer Woche. Das entspricht aktuell etwa 94,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.