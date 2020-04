Maskenpflicht | Freiwilligen-Zentrum benötigt dringend Materialspenden

In ganz Bayern gilt ab kommenden Montag, den 27.04.2020, Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Da Mund- und Nasenmasken im Handel nach wie vor rar sind, ruft das Freiwilligen-Zentrum Augsburg gemeinsam mit der Stadt dazu auf, selber Mund- und Nasenmasken aus Stoff für den Eigengebrauch zu nähen. Der Stoffschutz soll helfen, die Tröpfchen-Verbreitung zu reduzieren und ein Bewusstsein für das Abstandhalten in der Öffentlichkeit zu schaffen. Die medizinische Variante ersetzt der selbstgenähte Mund-Nase-Schutz jedoch nicht.

Eine Nähanleitung der Stadt Essen sowie Hinweise zur richtigen Verwendung und Pflege von selbsthergestellten Masken steht unter www.augsburg.de/maskennaehen zur Verfügung. Dort gibt es auch Empfehlungen und Wissenswertes zum Tragen von

Mund-Nasen-Bedeckungen.

Impuls für höhere Masken-Stückzahl

Derzeit produzieren 80 Freiwillige unter der Regie des Freiwilligen-Zentrums Stoffmasken. Bislang konnten mehr als 250 Stück an Privatpersonen, Pflege – und Seniorenheime, an

Condrobs e.V. und die Augsburger Aidshilfe e.V. abgegeben werden. Das Freiwilligen-Zentrum hofft, dass sich mit dem Aufruf an die Öffentlichkeit, Masken zu nähen, die produzierte Stückzahl noch deutlich steigert. Wer Masken nähen möchte kann diese beim Freiwilligen-Zentrum am Jakobsstift kontaktlos an dessen Fenster abgeben oder per Post zusenden. Soziale Einrichtungen und Organisationen können ihren Masken-Bedarf dem Freiwilligen-Zentrum auch melden. Ehrenamtliche verteilen die Masken dann nach Dringlichkeit.

Material-Spenden zur Herstellung von Masken

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Mund-Nase-Schutzmasken, ist das Freiwilligen-Zentrum dringend auf Materialspenden angewiesen. Bislang haben bereits die Firma Adam Kappel GmbH, die Dierig Textilwerke GmbH und die Trevira GmbH Stoffe gespendet. Stadt und Freiwilligen-Zentrum danken den Unternehmen ausdrücklich für ihre Hilfsbereitschaft.

Gleichzeitig ist damit auch die Bitte um weitere Stoffspenden an die Öffentlichkeit verbunden. Wer entsprechende Stoffe und Kurzwaren zur Herstellung von Masken spenden möchte, kann diese im Freiwilligen-Zentrum abgeben. Dies gilt auch für Nähmaschinen, die leihweise zur Verfügung gestellt werden können. Die Adresse lautet: Freiwilligen-Zentrum Augsburg, Mittlerer Lech 5, 86150 Augsburg; Die Öffnungszeiten sind Mo. bis Do. 9:00 bis 17:00 Uhr, Fr. 9:00 bis 14:00 Uhr.