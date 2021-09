Maskenverweigerin verletzt mehrere Angestellte in Augsburger Schuhgeschäft

Am Mittwoch (01.09.2021), um ca. 11.00 Uhr, betrat eine 35-Jährige ein Schuhgeschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Nachdem sie keine vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung trug, forderten zwei Angestellte die Dame auf, eine solche anzuziehen oder den Laden zu verlassen.

Daraufhin griff die 35-Jährige beide unvermittelt an und packte diese jeweils am Hals. Eine dritte Mitarbeiterin, welche ihren Kolleginnen zu Hilfe eilte, erlitt einen Faustschlag ins Gesicht. Bei dem Angriff wurden die Angestellten leicht verletzt. Auch nach Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Einsatzkräfte verhielt sich die Frau hochgradig aggressiv und musste in Sicherheitsgewahrsam genommen werden.

Beim Verbringen ins Dienstfahrzeug trat sie zudem mehrmals gegen den Streifenwagen, wobei ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Die 35-Jährige muss sich nun u.a. wegen Körperverletzung verantworten. Der Grund für ihr Verhalten blieb unklar.

