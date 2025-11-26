Maskierter Raubüberfall in Illereichen: Polizei sucht Zeugen für brutales Verbrechen am Pfingstwochenende

ALTENSTADT (LKR. NEU-ULM). Die Polizei Neu-Ulm präsentiert im Rahmen der Sendung „Aktenzeichen XY“ am 26. November 2025 die Details eines brutalen Raubüberfalls, der in der Nacht vom Pfingstsonntag auf Pfingstmontag, dem 8. Juni 2025 auf den 9. Juni 2025, in Illereichen, einem Ortsteil von Altenstadt, stattfand. Vier maskierte Täter überraschten eine Familie in ihrem Zuhause und fesselten sie, bevor sie das Haus auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten.

Täter bedrohten Familie mit Schusswaffen

Die Täter, die mit Schusswaffen ausgerüstet waren und mit angeblichem osteuropäischem Akzent sprachen, bedrohten die Geschädigten und schlugen sie mehrfach ins Gesicht. Rund zwei Stunden später verließen sie das Haus mit Diebesgut im Wert eines niedrigen sechsstelligen Betrags. Die Familie konnte sich kurz darauf von den Fesseln befreien und die Polizei kontaktieren.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm setzt ihre Hoffnungen in Hinweise zu den Tätern, um das Verbrechen aufklären zu können. Eine private Auslobung ist auf einem angehängten Fahndungsplakat zu finden, und über ein Portal können anonyme Hinweise abgegeben werden. Zeugen, die in der Nacht des Überfalls oder zuvor im Bereich Illereichen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Nummer 0731/8013-0 zu melden.

Ergebnislose Fahndungsmaßnahmen

Nach der Alarmierung durch die Opfer leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, jedoch ohne Erfolg. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen führte die ersten Maßnahmen durch, während die Fachkommissariate der Kriminalpolizei Neu-Ulm die Ermittlungen und Spurensicherung übernahmen.