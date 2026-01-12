Massenkarambolage auf B173 bei Lichtenfels: 18 Fahrzeuge beteiligt, 13 Verletzte

Am Montagabend kam es auf der B173 zwischen den Abfahrten Lichtenfels-Ost und Lichtenfels-West zu einer Massenkarambolage und mehreren Verkehrsunfällen aufgrund spiegelglatter Fahrbahnen.

Mehr als ein Dutzend Fahrzeuge betroffen

Nach ersten Erkenntnissen gerieten gegen 18.45 Uhr über ein Dutzend Fahrzeuge auf der rutschigen Fahrbahn ins Schleudern und kollidierten teilweise miteinander. Zusätzlich ereigneten sich auf der B173, insbesondere zwischen den Ausfahrten West und Ost, weitere kleinere Unfälle mit Blechschäden.

Massenkarambolage bei Lichtenfels-West

Der Hauptunfall im Bereich der Abfahrt Lichtenfels-West betraf nach aktuellem Stand 16 Pkw und einen Lkw. Bei diesen Zusammenstößen wurden offenbar 11 Personen leichtverletzt, während zwei Personen schwere Verletzungen erlitten (Stand: 20.05 Uhr).

Reaktion und Maßnahmen

Die Schwerverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei Lichtenfels ist derzeit mit der Aufnahme der Unfälle beschäftigt. Der betroffene Abschnitt der B173 ist aktuell vollständig gesperrt.