Die Oberligasaison 2022/23 nähert sich mit großen Schritten! Ab 1.9. starten die HC Landsberg Riverkings endlich auch auf eigenem Eis in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Nach einigen Testspielen empfängt der HCL zum ersten Punktspiel der Saison am Freitag 30.09.22 um 20 Uhr den Altmeister EV Füssen im heimischen Eisstadion. Am Sonntag 2.10. reist man dann zum Mitkonkurrenten um den 10. Platz und damit um die Qualifikation für die Pre–Playoffs, nach Passau. Insgesamt ein spannender Auftakt, dem die Verantwortlichen der Riverkings bereits entgegenfiebern.

Auf weit weniger Begeisterung stieß bei Präsident Frank Kurz allerdings die Terminierung des restlichen Spielplans: „Natürlich wissen wir, dass ein Spielplan eine komplizierte Sache ist und man es nicht immer allen recht machen kann. Dass wir allerdings unsere zuschauerträchtigsten Heimspiele gegen Memmingen einmal unter der Woche an einem Mittwoch und einmal am Tag des Fussball WM Spiels Deutschland – Spanien austragen müssen und dann zugleich in den attraktiven Weihnachtsferien an fünf Spieltagen kein Heimspiel haben, während andere Vereine in dieser Zeit fünfmal Zuhause spielen, ist für uns nicht nachvollziehbar. Uns entgehen damit durchaus mögliche Einnahmen im fünfstelligen Bereich. Leider wurden unsere Anregungen, dies noch zu ändern, von



Ligenleitung nicht berücksichtigt. Es hätte uns einfach gefreut, wenn wir auch dieses Jahr einen ausgewogenen Spielplan bekommen hätten. Persönlich schätzen wir die handelnden Personen beim DEB sehr, das hat uns allerdings massiv geärgert. Bei allem Ärger freuen wir uns aber natürlich tierisch auf die kommende Saison mit hoffentlich vollem Stadion! Wir glauben wir haben eine richtig gute Truppe zusammen, die uns erfolgreiches Eishockey bieten wird. Momentan arbeiten wir noch an der Verpflichtung eins dritten Kontingentspielers für die Verteidigung. Außerdem haben bereits einige absolute Highlights für die Saison in Planung. Die Fans können sich auf alle Fälle bereits jetzt auf das erste Saisonspiel gegen den EV Füssen freuen!“