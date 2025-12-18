Newsletter
Donnerstag, Dezember 18, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Massive Bauernproteste vor EU-Gipfel in Brüssel

Vor dem Beginn des letzten EU-Gipfels des Jahres in Brüssel ist es am Donnerstagmorgen zu massiven Protesten von Landwirten gekommen. Es wird erwartet, dass im Laufe des Tages etwa 10.000 Bauern aus allen 27 EU-Ländern im Europaviertel zusammenkommen werden.

Massive Bauernproteste Vor Eu-Gipfel In Brüssel
Bauernproteste am 18.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Nach Angaben der Agrarlobby Copa-Cogeca richten sich die Proteste unter anderem gegen “inakzeptable GAP-Reformen und Kürzungen des EU-Haushalts”, gegen “unfaire EU-Handelspolitik” sowie gegen “lästige Bürokratie”. Auch das geplante Mercosur-Handelsabkommen dürfte damit gemeint sein. Die Organisation sprach von den größten Landwirtschaftsprotesten, die Brüssel in diesem Jahrhundert erlebt hat.

Dabei spielen Agrarthemen bei dem Gipfel in Brüssel dem Vernehmen nach bis auf bei der Debatte über Mercosur und über den mehrjährigen Finanzrahmen eher eine untergeordnete Rolle. Stattdessen geht es vor allem um die Nutzung der eingefrorenen russischen Gelder für die Ukraine sowie die geplante EU-Erweiterung.

